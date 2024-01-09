نقل تخمين مرج الحمام إلى مجمع الدوائر بالعبدلي

وطنا اليوم:أعلنت أمانة عمّان الكبرى، أنها ستستكمل غداً الاربعاء ، نقل تخمين مرج الحمام إلى دائرة التخمين العقاري الرئيسية ، ومقرها مبنى مجمع دوائر الأمانة بالعبدلي.

وبينت الامانة إن معظم الخدمات الخاصة بدائرة التخمين العقاري متاحة إلكترونياً، وهو ما يتماشى مع توجهات الأمانة بدمج مراكز التخمين بدائرة التخمين العقاري في مجمع دوائر الأمانة بالعبدلي.