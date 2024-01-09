7.172 مليار دينار صادرات صناعة عمّان العام الماضي

وطنا اليوم:بلغت صادرات غرفة صناعة عمّان، خلال العام الماضي 7.172 مليار دينار، مقابل 7.579 مليار دينار في 2022.

وحسب معطيات إحصائية، سجلت 6 قطاعات زيادة في صادراتها بنسبة تراوحت بين 3% لصناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية، 48% لقطاع الصناعات الإنشائية.

في المقابل، انخفضت صادرات القطاعات الأربعة الباقية بنسبة تراوحت بين 1 بالمئة لصناعات الجلدية والمحيكات و19% لقطاعي الصناعات التعدينية والخشبية والأثاث، كل على حده.

واستحوذت دول عربية وأجنبية مجتمعة، على أكثر من نصف صادرات الغرفة خلال العام الماضي وهي : الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق، مسجلة ما قيمته 4.047 مليار دينار.

ووفقا للمعطيات الإحصائية ارتفعت صادرات الغرفة للولايات المتحدة الأميركية خلال العام الماضي بنسبة 18%، حيث وصلت إلى 1.153 مليار دينار مقابل 977 مليون دينار عام 2022.

وزادت صادرات صناعة عمان إلى المملكة العربية السعودية بنسبة 6 بالمئة خلال العام الماضي، ووصلت إلى 808 ملايين دينار مقابل 759 مليون دينار خلال عام 2022.

كما ارتفعت صادرات الغرفة إلى العراق العام الماضي بنسبة 22 بالمئة، لتسجل ما قيمته 875 مليون دينار، مقابل 714 مليون دينار في 2022.

بالمقابل، تراجعت صادرات الغرفة إلى الهند بالعام الماضي بنسبة 16 بالمئة، مسجلة 1.211 مليار دينار مقابل 1.483 مليار دينار في 2022، وبالرغم من ذلك جاءت بمقدمة الدول العربية والأجنبية الأكثر استقبالا لصادرات صناعة عمان.

وحسب التوزيع الجغرافي لصادرات الغرفة خلال العام الماضي جاءت الدول العربية بالمقدمة بقيمة 3.304 مليار دينار، ثم الدول الآسيوية غير العربية 1.900 مليار دينار، والدول الإفريقية 65 مليون دينار.

وبلغت صادرات صناعة عمان لدول أميركا الشمالية خلال العام الماضي 1.215 مليار دينار ودول أميركا الجنوبية 104 ملايين دينار، ودول الاتحاد الأوروبي 305 ملايين دينار، ودول أوروبية من غير بلدان الاتحاد 170 مليون دينار، وبلدان أخرى بقيمة 109 ملايين دينار.

وتوزعت صادرات الغرفة بالعام الماضي 2023 على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة 2.165 مليار دينار، والكيماوية ومستحضرات التجميل 1.255 مليون دينار، والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات 1.050 مليار دينار.

وحسب المعطيات الإحصائية بلغت صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية ما قيمته 746 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية قرابة 686 مليون دينار، والجلدية والمحيكات 464 مليون دينار.

وتوزعت باقي صادرات صناعة عمان خلال العام الماضي 2023 على قطاعات صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية بقيمة 298 مليون دينار، والبلاستيكية والمطاطية قرابة 272 مليون دينار، والإنشائية 218 مليون دينار، والصناعات الخشبية والأثاث بقيمة 18 مليون دينار.

يشار إلى أن غرفة صناعة عمان التي تأسست عام 1962 تضم في عضويتها حاليا 8600 منشأة صناعية، تشغل 159 ألف عامل وعاملة برأسمال يصل لقرابة 5 مليارات دينار.