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الفنان غيث الهايم يجدد تعاونه مع ألنقيبي بأغنية زين البلادي

منذ 3 ساعات
الفنان غيث الهايم يجدد تعاونه مع ألنقيبي بأغنية زين البلادي

وطنا اليوم:بصوته الدافئ ، وإحساسه المرهف وتفانيه في اختيار القصائد المغناة ، أطلق الفنان الإماراتي غيث الهايم احدث أغانيه في العام الجديد 2024 ، بعنوان ” زين البلادي ” عبر قناته الرسمية على موقع ” يوتيوب “. ، مجدداً تعاونه مع الشاعر فيصل النقبي ، بعد النجاحات التي تحققت لكليهما في العملين السابقين في أغنية ” حرارة ” وأغنية ” ريم خطافي ” قام بتلحينها وغنائها. كما تعاون الهايم مع الموزع الموسيقي حاتم منصور ، الذي قام بعملية التوزيع والمكساج والماستر ، وجيتار Farshid ،وكمان Istanbul group. Mert kemanci وتم تسجيلها في دبي .
وتقول كلماتها :
يالسن فزين البلادي .. وسط جون زان (بمزونه)
لين بادي والفكر حادي .. صاحبن سبب لي امحونه
مبتليبه والكرس غادي .. مثل بيتن كسر اركونه
والعواذل قاست امرادي .. كاشفن همي و(مكنونه)
يازهر ..فواح ..ياكادي .. انتخيتك حب بالعونه
” زين البلادي ” للفنان غيث الهايم هي التجربة الثانية التي يقدم بها هذا اللون الشعبي الاماراتي ، جاءت كلماتها لتلامس الوجدان ، نصاً ولحناً وأداءً ،ويملأ جوانحها شغفاً عشقا ، ليكون محبي الشعبي ، بصوت الهايم على موعد يتجدد بإصدار اخر سيتم الإعلان عنه في الفترة القادمة ،” زين البلادي ” تم طرحها على كافة المتاجر الالكترونية والإذاعات الخليجية والعربية .
للاستماع للأغنية ” زين البلادي ” من خلال الرابط المرفق :

 


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