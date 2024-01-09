الحكومة: أسعار المـحروقات ارتفعت عالمياً

وطنا اليوم:كشفت النشرة الأسبوعية لأسعار النفط الخام برنت ومشتقاته حسب الأسواق المرجعية للأسبوع الأول من شهر كانون الثاني 2024 عن ارتفاع أسعار المحروقات عالميا.

وبلغ معدل سعر البنزين (أوكتان (90) في الأسبوع الأول من شهر 1 كانون الثاني الحالي 742.8 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره | في شهر كانون أول الماضي والذي بلغ 740.9 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 0.3%

كما بلغ معدل سعر البنزين (أوكتان (95) في الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني الحالي 779.9 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في شهر كانون أول الماضي والذي بلغ 779.5 دولار وبنسبة ارتفاع طفيفة بلغت 0.04%، وانخفض سعر السولار من 710.2 دولار للطن الى 706 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 0.6% ، كما انخفض سعر الكاز من 780.6 دولار للطن الى 765.4 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 1.9%.

وارتفع سعر زيت الوقود من 431.3 دولار للطن الى 447.5 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 3.8%. في حين ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في شهر كانون الثاني الحالي إلى 627.5 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في كانون أول الماضي والذي بلغ 617.5 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 1.6%.

من جهة أخرى انخفض معدل سعر خام برنت في الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني الحالي ليصبح 76.9 دولار للبرميل مقارنة مع معدل سعره في شهر كانون أول الماضي والذي بلغ 77.9 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 1.2% 9:20 صباحًا 1/9/2024 الاصلاح التلقائي (4) محرك قائمة طعام الجميع