التعليم العالي تلغي تعميمًا قد يحرم آلاف الطلبة من استكمال دراستهم

وطنا اليوم:أبدت الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” استياءها من إلغاء وزارة التعليم العالي تعميمًا دأبت على إصداره في الأعوام الاخيرة ويتمثل بمطالبة الجامعات الرسمية عدم استيفاء رسوم الفصل الدراسي الثاني من الطلبة المتقدمين لصندوق دعم الطالب إلى حين إعلان نتائج الصندوق.

ورأت الحملة أن هذا القرار أدى الى حالة من الإرباك لدى الطلبة خاصة وأن السواد الاعظم من الجامعات الرسمية يتبع نظام الدفع قبل التسجيل حيث يلزم الطالب بدفع كافة الرسوم الجامعية للفصل الثاني، كي يتسنى له تسجيل مواد الفصل الثاني.

ولفتت ذبحتونا الى انه ومع الارتفاع الكبير في الرسوم الجامعية يصبح من شبه المستحيل قدرة الاهالي دفع هذه الرسوم.

فعلى سبيل المثال، طالب طب الأسنان في الجامعة الهاشمية سيضطر لدفع مبلغ ٣٠٠٠ دينار تقريبا كرسوم فصلية كي يتسنى له التسجيل للفصل الثاني -تبلغ رسوم الساعة لتخصص طب الأسنان / تنافس في الجامعة الهاشمية ١٥٠ دينار. كما أن طلبة الطب في جامعتي اليرموك والبلقاء سيضطرون لدفع مبلغ ٢٠٠٠ دينار تقريبًا كرسوم للفصل الدراسي الثاني.

إننا في الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” نطالب وزارة التعليم العالي التعميم على كافة الجامعات الرسمية وقف استيفاء رسوم الفصل الدراسي الثاني من كافة الطلبة المتقدمين لصندوق دعم الطالب إلى حين إعلان النتائج. فالمواطن لم تعد لديه القدرة على تحمل المزيد من القرارات الجائرة والتي تستنزف ما تبقى في جيوبه.

وترى حملة ذبحتونا أن عدم إصدار وزارة التعليم العالي هذا التعميم على الجامعات الرسمية والذي أتى بالتزامن مع التعديلات الجديدة لصندوق دعم الطالب تؤكد ما كنا نحذر منه وهو مضي الحكومة بسكل متسارع نحو رفع أي دعم حكومي لقطاع التعليم العالي.

كما تعيد الحملة التأكيد على قرارها بضرورة وقف العمل بتعديلات نظام صندوق دعم الطالب تمهيدًا لإلغائها.