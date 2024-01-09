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مشاركة تمريض فيلادلفيا مبادرة بعنوان .. الأم والطفل محور الرعاية التمريضية

منذ 4 ساعات
مشاركة تمريض فيلادلفيا مبادرة بعنوان .. الأم والطفل محور الرعاية التمريضية

وطنا اليوم:شارك تمريض فيلادلفيا بإشراف الدكتورة مها العطعوط ضمن مبادرة اقامتها كلية الاميرة منى للتمريض تحت رعاية عطوفة مدير عام الخدمات الطبية الملكية بعنوان “الأم والطفل محور الرعاية التمريضية ” داخل مستشفى الملكة رانيا للأطفال”.
حيث تفضلت الأستاذة راية غانم الحاصلة على شهادة الماجستير بتخصص عناية حثيثة بتقديم محاضرة توعوية عن أضرار استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وأثرها على الأطفال في جميع المراحل العمرية.
وشارك الطلاب في حملة تثقيفية توعوية تستهدف الأطفال وذويهم وقاموا بتوزيع منشورات لتفادي هذه الأضرار.


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