نجاح عملية جراحية لمصاب من مرتبات الميداني الخاص/2 جنوب غزة

وطنا اليوم:أكد مصدر عسكري مسؤول إجراء عملية جراحية للرقيب شريف جهاد محمد العياصرة، أحد مرتبات المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 خان يونس جنوبي قطاع غزة، والذي أصيب بعيار ناري مجهول المصدر في الفخذ الأيمن أثناء أداء مهامه الإنسانية في المستشفى.

وقال المصدر اليوم الاثنين، إنه وبعد إجراء الإسعافات اللازمة للرقيب العياصرة، تم إجراء عملية استئصال للمعدن واستكشاف للشرايين والأعصاب، مؤكدا أن العملية تكللت بالنجاح وباتت حالة الرقيب العياصرة مستقرة.

وكان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أكد في بيان صباح اليوم أنه لا توجد أضرار مادية وجميع مرتبات المستشفى بخير، وأن الطواقم الطبية العاملة في قطاع غزة مستمرة في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وتأدية واجبها الإنساني للأهل والأشقاء في القطاع.