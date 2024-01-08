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فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الأردن الثلاثاء

منذ 3 ثواني
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الأردن الثلاثاء

وطنا اليوم:أعلنت شركة توزيع الكهرباء إجراء فصل للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في لواء الشونة الجنوبية الثلاثاء.
وقالت الشركة في بيان الإثنين، إن فصل التيار الكهربائي سيكون لإجراء صيانة على خط الجهد المتوسط.
وبينت أن الفصل المبرمج سيشمل مناطق: الرامة، ومركز أمن الرامة، والروضة، ومزارع ابو عزام، وشارع الأمجد في الكفرين، من 9 صباحا ولغاية 2 ظهرا.
وسيشمل الفصل أيضا مناطق: الجواسرة، وجزء من الجوفة، وطريق القناة، ومتصرفية لواء الشونة الجنوبية، من 10 صباحا ولغاية 12 ظهراً


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