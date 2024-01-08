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د. مرام أبو النادي تحاضر في القيادة و تأثيرها في الأداء

منذ 3 ثواني
د. مرام أبو النادي تحاضر في القيادة و تأثيرها في الأداء

وطنا اليوم:قدمت الدكتورة مرام أبو النادي من جامعة البترا ورشة تدريبية في القيادة و تأثيرها في الأداء
التي عقدت في مدارس القادة الدولية وذلك في يوم الاثنين الموافق 8-1-2024
حيث التقت د. أبو النادي بالكادر الإداري و الأكاديمي قسم internationalو طرحت مفاهيم حديثة في القيادة و عناصر القوة و طرق تطوير الكاريزما التي من شأنها أن تزيد من مهارات القيادة لديهم على كافة المستويات.
وكان اختيار محور القيادة للتدريب لأهميتها في الميدان التربوي وصناعة المعلمين والطلبة القادة؛ فالقيادة من مهارات القرن الحادي والعشرين.. كما أن إمكانية تطوير الشخصيات التربوية على القيادة ضرورة ملحة وتم التعريج على وظائف الإدارة التربوية لاكتشاف التقاطعات التي يمكن أن يستثمرها التربويون في القيادة.


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