ترخيص مركز معتمد للتدريب المهني في مركز أصلاح وتأهيل سواقة

وطنا اليوم_استكملت مديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، إجراءات ترخيص مركز تدريب مهني معتمد، للتدريب على الحرف والمهن ومرخص من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، في مركز إصلاح وتأهيل سواقة.

وتأتي هذه الخطوة المهمة امتداداً لمساعي الإدارة في تطوير العملية التدريبية، وتحديث المناهج المقدمة للنزلاء، لمواكبة المعايير المعتمدة في مجال التأهيل المهني، بشكل يكسب النزلاء المفرج عنهم المهارات والقدرات، والشهادات المهنية اللازمة للحصول على فرص عمل تمكنهم من الاندماج في المجتمع بصورة منتجة، وتأمين العيش الكريم لأسرهم.

ومرت عملية ترخيص المركز بمراحل ، شملت توفير المدربين بمؤهلات مناسبة وقدرات تدريبية، بالإضافة إلى توفر المباني والمعدات، والمناهج المخصصة لكل حرفة، والتي استطاع المركز اجتيازها بنجاح.

وسيصبح المركز بناء على هذا الاعتماد، مخولاً بتأهيل النزلاء المتدربين ومنحهم الشهادات التدريبية، وشهادات مزاولة المهن بعد اكتمال تدريبهم في قطاعات: النجارة، التصميم والديكور، تشكيل المعادن، صيانة المركبات، المهارات الزراعية، الصناعات الغذائية، التحف اليدوية، وقطاع قص الشعر.