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الطيران المدني تدعو لوقف النشاطات الجوية غير المرخصة

منذ 3 ثواني
الطيران المدني تدعو لوقف النشاطات الجوية غير المرخصة

وطنا اليوم:طلبت هيئة تنظيم قطاع الطيران المدني، الاثنين، من مقدمي خدمات تشغيل المناطيد والطائرات الشراعية أو العمودية غير المرخصة، التوقف على نشاطاتها إلى حين تصويب أوضاعها.
وقالت الهيئة في بيان لها، إنه “عمـلا بأحكام قانون الطيران المدني رقم (41) لسنة 2007وتعديلاته، وانطلاقا من مسؤولية الهيئة في الحفاظ على سلامة وأمن الطيران المدني وسلامة المواطنين، يتوجب على الجهات التي تقوم بعمل نشاطات جوية مثل تشغيل مناطيد أو الطائرات الشراعية أو الجايروكوبتر أو طائرات عمودية وغيرها من النشاطات ولا تحمل التراخيص والموافقات من هيئة تنظيم الطيران المدني بالتوقف فورا عن تلك النشاطات الى حين تصويب أوضاعها حسب تعليمات هيئة تنظيم الطيران المدني”.
وأضافت أنه “من الضروري مراجعة الهيئة بتاريخ أقصاه 21/1/2024 لتصويب أوضاعها حسب تعليمات الطيران المدني ذات الصلة وبعكس ذلك سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين”.


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