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نشر صور أسيرات إسرائيليات التقطت في 7 أكتوبر

منذ ثانيتين
نشر صور أسيرات إسرائيليات التقطت في 7 أكتوبر

وطنا اليوم:نشر الإعلام العبري صورا لـ4 أسيرات تم التقاطها في اللحظات الأولى لأسرهن.
وقال الإعلام العبري الإثنين، إن الصور تم التقاطها في السابع من أكتوبر، لحظة أسر المختطفات الأربعة.
وصور الأسيرات التي تم نشرها تعود لكل من: ليري إلباغ وأغام بيرغر ودانييلا جلبوع وكارينا أريف، بحسب الإعلام العبري.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة لليوم الرابع بعد التسعين، وقصف الاحتلال مناطق شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، رافعًا أعداد الشهداء والجرحى، حيث ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 22 ألفا و835، والمصابين إلى 58 ألفا و416 منذ بدء العدوان، وفق حصيلة غير نهائية


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