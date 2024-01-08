حزب الله ينعى الشهيد وسام طويل

وطنا اليوم:نعى حزب الله اللبناني المسؤول في وحدة الرضوان الشهيد وسام طويل الذي استهدفته غارة إسرائيلية على بلدة خربة سلم جنوبي لبنان.

وأصدر حزب الله بياناً جاء فيه : “بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد القائد وسام حسن طويل “الحاج جواد” من بلدة خربة سلم في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.”

وقالت مصادر إنّ ضربة إسرائيلية على جنوب لبنان أدت إلى اغتيال “قائد كبير في قوة الرضوان التابعة لحزب الله”؛ في وقت يثير التصعيد عند الحدود الخشية من توسع نطاق الحرب في غزة.

واعتبر أحد المصادر الأمنية بأن “هذه ضربة مؤلمة للغاية”.

ونقلت وكالة فرانس بريس عن مصدر، أنّ القيادي اغتيل بغارة إسرائيلية استهدفت سيارته في بلدة خربة سلم جنوبي لبنان، موضحاً أنه “كان يتولى مسؤولية قيادية في إدارة عمليات حزب الله في الجنوب”.

وفقد حزب الله أكثر من 130 مقاتلا في الضربات الإسرائيلية على جنوب لبنان منذ بدء القصف عبر الحدود.