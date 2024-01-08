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مكتب شؤون المرأة في حزب إرادة يعقد اجتماعه الأول

منذ ساعة واحدة
مكتب شؤون المرأة في حزب إرادة يعقد اجتماعه الأول

وطنا اليوم:عقد مكتب شؤون المرأة في حزب إرادة اجتماعه الأول في مقر الحزب الرئيسي في العاصمة عمان وذلك لمناقشة قضايا الساعه وإقرار الهيكل التنظيمي للمكتب بحضور الأمين العام نضال البطاينة ونواب الأمين العام ومساعديه وأعضاء المكتب من جميع محافظات المملكة.
وقال الأمين العام نضال البطاينة إن الأمانة العامة تسابق الزمن لبناء هيكل حزبي مؤسسي يسمح للجميع بالمشاركة في الأمانة العامة، حيي يشكل مكتب شؤون المرأة ركنًا أساسيًا فيه، مشيراً الا أنه تم وضع هيكل مستقل لمكتب المرأة ، ولكنه خاضع للتعديل بمشاركة جميع أعضاء المكتب.
وأضاف أن هذا المكتب فرصة ثمينة لتعزيز مشاركة المرأة في الحزب وذلك ضمن سياسة الحزب باشراك الجميع في الحزب.
وبين أن نسبة المشاركة في الانتخابات لا تتعدى 29 بالمئة ومهمتنا جميعاً رفع نسبة المشاركة خصوصًا المرأة حيث تساهم المشاركة الواسعة في فرز مجلس نواب يمثلنا كما من شأنها تجويد المخرج الانتخابي وتعزيز مشاركة المواطن في صنع القرار.
وعرضت مساعد الأمين العام لشؤون المرأة ومنسقة مكتب شؤون المرأة رولا الحياري مسودة الهيكل التنظيمي لمكتب شؤون المرأة والتي تركز على نشر فكر الحزب واستقطاب المنتسبين والمؤازرين وتقديم المقترحات لتوسيع مشاركة المرأة والمقترحات لإدماج المرأة والتنسيق مع الأمين العام والتشبيك والتواصل مع قطاع المرأة.
وناقشت السيدات الحضور بشكل موسع مفاصل الهيكل التنظيمي وضرورة نشر التوعية والتثقيف للمرأة وأهمية مشاركتها السياسية في المرحلة القادمة خاصة انها مرحلة تغيير والوصول الى المرأة في كل المناطق.
وتم حصر وتدوين كل المقترحات ليصار الى الخروج بهيكل تنظيمي نهائي يحكم عمل المكتب.

 

 


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