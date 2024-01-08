سفير إيران بسوريا: تلقينا عرضا أمريكيا عبر دولة خليجية يبدأ بعدم توسيع الحرب

وطنا اليوم:كشف السفير الإيراني لدى العاصمة السورية دمشق، حسين أكبري، أن الولايات المتحدة قدمت عرضا لبلاده عبر دولة خليجية من أجل منع اتساع رقعة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وقال أكبري، “تلقينا قبل 10 أيام رسالة أمريكية عبر دولة خليجية تعرض تسوية بشأن المنطقة برمتها”، لافتا إلى أن الدولة الخليجية التي لم يذكر اسمها “أرسلت وفدا رفيعا لطهران لمناقشة تفاصيل الرسالة”.

وأضاف في حديثه لموقع “العهد” الإخباري، أن الرسالة الأمريكية “تضمنت عرضا يبدأ بعدم توسيع دائرة الحرب كأرضية لحل أزمات المنطقة”.

أوضح أن رد طهران على العرض الأمريكي “كان أن لحلفائها حق تقرير مصيرهم ومصير شعوبهم” و”أن قرار حلفائنا السياسي مستقل ولا نقرر بدلا عنهم”، على حد قوله.

يأتي ذلك بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن إلى المنطقة للمرة الخامسة منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي، بهدف الحد من التوترات والتأكيد على عدم رغبة بلاده في أي تصعيد إقليمي للحرب في غزة.

تجدر الإشارة إلى ان جولة الوزير الأمريكي الشرق الأوسطية، جاءت عقب اغتيال القائد الفلسطيني البارز في حركة حماس، صالح العاروري، في قصف على العاصمة اللبنانية بيروت، فضلا عن وقوع انفجارين في محافظة كرمان الإيرانية، أسفرا عن مقتل أكثر من 100 شخص.