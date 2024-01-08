منخفض جوي من الدرجة الثانية في طريقه إلى الأردن

وطنا اليوم:تشير آخر التحديثات الجوية إلى تأثر الأردن بمنخفض جوي يترافق بكتلة هوائية باردة ليل الأربعاء.

وبحسب “طقس العرب”، جرى تصنيف المنخفض على أنه من الدرجة الثانية حسب سلم تصنيف المنخفضات الجوية، يترافق بانخفاض واضح وكبير على درجات الحرارة وسط أجواء باردة، كما تهطل الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط الأردن، تمتد أحياناً إلى أجزاء من جنوب المملكة، بالإضافة إلى نشاط الرياح التي قد تعمل على إثارة الغبار على الطرق الصحراوية.

ومن خصائص المنخفض الجوي المرتقب، كميات أمطار تتراوح بين 5 إلى 30 مليمترا، وتصل سرعة الرياح في بعض هباتها إلى 70 كيلومترا في الساعة. وتتأثر المناطق الشمالية بالدرجة الأولى في المنخفض يليها المناطق الوسطى بالإضافة إلى أجزاء من جنوب الأردن.

ويستمر المنخفض الجوي مدة 48 ساعة، فيما تتراوح درجات الحرارة بين 3 إلى 12 درجة مئوية.

وأكد “طقس العرب” عدم وجود أي فرص لتساقط الثلوج خلال المنخفض.