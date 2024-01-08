الإدارة المحلية تشكل فريقا لتصويب مخالفات في تقرير المحاسبة

وطنا اليوم:أكد أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية الدكتور نضال أبو عرابي أن الوزارة شكلت فريقاً لمتابعة تصويب المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة المتعلقة بقطاع الإدارة المحلية، إضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة بين هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة لهذه الغاية.

وأكد ابو عرابي في تصريح اليوم الاثنين، أن تقرير ديوان المحاسبة أشار إلى أن الوزارة اتخذت الإجراءات المطلوبة لمتابعة وتشكيل اللجان والتحقيق فيها، موضحاً أن أي ملاحظة لم يتم تصويبها في قطاع الإدارة المحلية سيتم إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة.

وبخصوص صرف المكافآت، أشار أبو عرابي إلى أنه منذ عام 2022 وبعد إصدار تعليمات المكافآت والحوافز لموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة فإن أية مكافآت تصرف وفقاً لهذه التعليمات.