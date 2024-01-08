شاهد بالفيديو : انفجار غامض في قاعدة للحرس الثوري الإيراني

وطنا اليوم:يترقب العالم بحذر على مدار الساعة تطورات الأحداث على أكثر من ساحة جميعها مرتبط بالحرب الدائرة في غزة، وسط تحليلات تسلط الضوء على ما يجري في سياق سياسة “تبادل الردود” بين إسرائيل من جهة وداعمي حركة حماس من جهة أخرى.

في هذا السياق، تحدث تقرير لصحيفة “معاريف” الإسرائيلية عن اندلاع حريق في قاعدة تابعة للحرس الثوري جنوب إيران، مساء الأحد، أدى إلى تضرر 16 سفينة، فيما وصفته الصحيفة بـ”انفجار غامض”.

وفي مقاطع مصورة متداولة، يمكن رؤية سفن عدة مشتعلة، ودخان كثيف يتصاعد من موقع الحادث.

وبحسب الصحيفة فإن العديد من السفن غادرت المكان دون أن تصاب بأذى.

وأضافت أنه وبحسب التقارير المذكورة والتي لم يتم التحقق منها فهذه السفن كان من المفترض أن تنوجه لمساعدة الحوثيين في اليمن.

ويشن الحوثيون هجمات على السفن في البحر الأحمر منذ أسابيع، ويقولون إن الهجمات تأتي ردا على حرب إسرائيل على قطاع غزة.

🔴فوری

آتش‌سوزی مرموز بندر سلخ در جزیره قشم

۱۶ شناور سپاه پاسداران، از جمله یک کشتی جاسوسی سپاه که به عملیات حوثی‌ها کمک می‌کرد، خسارت قابل توجهی متحمل شدند.

این آتش‌سوزی پس از یک انفجار مرموز در ساعت ۱۴ روز شنبه ۱۶ دی اتفاق افتاده است.#IRGCterrorists #IraniansStandWithIsrael pic.twitter.com/yRBG6MfrFo — شب‌نامه (@shabnamehe) January 7, 2024