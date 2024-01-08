بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

شاهد بالفيديو : انفجار غامض في قاعدة للحرس الثوري الإيراني

منذ 3 ساعات
شاهد بالفيديو : انفجار غامض في قاعدة للحرس الثوري الإيراني

وطنا اليوم:يترقب العالم بحذر على مدار الساعة تطورات الأحداث على أكثر من ساحة جميعها مرتبط بالحرب الدائرة في غزة، وسط تحليلات تسلط الضوء على ما يجري في سياق سياسة “تبادل الردود” بين إسرائيل من جهة وداعمي حركة حماس من جهة أخرى.
في هذا السياق، تحدث تقرير لصحيفة “معاريف” الإسرائيلية عن اندلاع حريق في قاعدة تابعة للحرس الثوري جنوب إيران، مساء الأحد، أدى إلى تضرر 16 سفينة، فيما وصفته الصحيفة بـ”انفجار غامض”.
وفي مقاطع مصورة متداولة، يمكن رؤية سفن عدة مشتعلة، ودخان كثيف يتصاعد من موقع الحادث.
وبحسب الصحيفة فإن العديد من السفن غادرت المكان دون أن تصاب بأذى.
وأضافت أنه وبحسب التقارير المذكورة والتي لم يتم التحقق منها فهذه السفن كان من المفترض أن تنوجه لمساعدة الحوثيين في اليمن.
ويشن الحوثيون هجمات على السفن في البحر الأحمر منذ أسابيع، ويقولون إن الهجمات تأتي ردا على حرب إسرائيل على قطاع غزة.

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:34

الطيران المدني تدعو لوقف النشاطات الجوية غير المرخصة

16:33

!..إمتحان التربية الوطنية.. سيء الذكر

16:30

الجمارك تضع خطة طوارئ استعدادا لعودة حركة الملاحة إلى طبيعتها

16:17

نشر صور أسيرات إسرائيليات التقطت في 7 أكتوبر

15:48

وزيرة النقل تبحث مشكلات المواصلات بمصانع سحاب والموقر

15:43

حزب الله ينعى الشهيد وسام طويل

15:38

مكتب شؤون المرأة في حزب إرادة يعقد اجتماعه الأول

15:26

طلبة الصحة النفسية في جامعة فيلادلفيا، مبدعون في مركز مكاني

15:21

الملك من العاصمة الرواندية : أمامنا جيل كامل من الأيتام في غزة

15:18

الأسرة النيابية : المرأة الأردنية تعاني صعوبات تجاه تمكينها من المشاركة السياسية

15:14

سفير إيران بسوريا: تلقينا عرضا أمريكيا عبر دولة خليجية يبدأ بعدم توسيع الحرب

15:06

إدارة السير: مليون سيارة مسجلة في عمّان وحدها

وفيات
وفيات الإثنين 8-1-2024النجار تنعى الشاعر محمود فضيل التلوفيات الأحد 7-1-2024وفيات الجمعة 5-1-2024وفيات الخميس 4-1-2024