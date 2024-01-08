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مقتل مسؤول عسكري بارز في حزب الله بقصف إسرائيلي جنوب لبنان

منذ ساعتين
مقتل مسؤول عسكري بارز في حزب الله بقصف إسرائيلي جنوب لبنان

وطنا اليوم:اكد مصدر أمني مقتل مسؤول عسكري بارز وكبير في حزب الله بقصف إسرائيلي استهدفه في جنوب لبنان
وقالت : تم اغتيال قيادي البارز في حزب الله جواد الطويل بعد استهداف مركبته في بلدة خربة سلم جنوب لبنان.
الى ذلك استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، اليوم الاثنين، سيارة في مرجعيون بجنوب لبنان، بحسب ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، مؤكدةً أنه لا تتوفر معلومات عن وقوع إصابات حتى الآن.
أعلن حزب الله أنه استهدف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وحقق إصابات مباشرة فيه.
كما قال الحزب إنه استهدف موقع حدب البستان بالأسلحة المناسبة وحقق إصابات مباشرة فيه.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق اليوم أنه قصف مواقع عسكرية وبنى تحتية للحزب في جنوب لبنان.
وأعلن حزب الله أمس أنه نفذ 10 عمليات ضد مواقع وتجمعات إسرائيلية قرب الحدود، مؤكدا أنه أوقع قتلى وجرحى بين الجنود الإسرائيليين.


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