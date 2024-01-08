الهيئة الخيرية الأردنية تسيّر قافلة مساعدات جديدة تضم 46 شاحنة إلى غزة

وطنا اليوم:سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية قافلة مساعدات اغاثية مكونة من 46 شاحنة إلى قطاع غزة من خلال معبر كرم أبو سالم، بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

وقالت الهيئة، إن القافلة حملت على متنها الأدوية والمواد الغذائية والاغاثية وضمن الاحتياجات الواردة من قطاع غزة ليصار الى توزيعها من خلال الجهات المعنية في غزة.

وأضافت أن القافلة سيرت بالتعاون برنامج الأغذية العالمي ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)