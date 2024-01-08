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نتنياهو يقترح إخضاع المسؤولين الإسرائيليين لاختبار كشف الكذب

منذ ساعة واحدة
نتنياهو يقترح إخضاع المسؤولين الإسرائيليين لاختبار كشف الكذب

وطنا اليوم:اشتكى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مما وصفه بـ”وباء التسريبات” الذي تعاني منه حكومة الاحتلال، مطالبا بإقرار مشروع قانون لإجراء اختبار “كشف الكذب” للمسؤولين الاسرائيليين المشاركين بالنقاشات والاجتماعات الحكومية.
وقال نتنياهو” لدينا وباء من التسريبات، ولست مستعدا للاستمرار على هذا النحو، إنها ظاهرة لا تطاق، ولا أعرف أي بلد في العالم يحدث فيه هذا”، وفقا لما نقلته القناة “12” الإسرائيلية.
وأضاف: “لذلك، وجهت بالترويج لقانون ينص على أن كل من يحضر مناقشات حكومية أو أمنية، سيخضع لجهاز كشف الكذب”.
يأتي ذلك عقب تسريب خلافات حادة بين قادة الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي.
وقالت مصادر مطلعة إنه “من المتوقع أن يتم إعفاء نتنياهو نفسه من الخضوع لهذا الاختبار، بسبب جهاز تنظيم ضربات القلب المزروع في صدره”.
ودافع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، عن الهجمات على رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، خلال اجتماع عاصف للحكومة ليل الخميس.
وأبدى سموتريتش، زعيم الحزب الصهيوني الديني، في منشور على منصة “إكس”، “تويتر” سابقا، “الدعم الكامل للجيش في الحرب ضد حماس في غزة”.
لكنه كتب: “من الجائز بل ومن المرغوب فيه طرح الأسئلة على الجيش وانتقاده أيضا. إن محاولات منع ذلك غير ديمقراطية وخطيرة للغاية. هذا هو الدرس الأول من التحقيق الأولي في هجمات 7 أكتوبر”.
ويأتي بيان سموتريتش بعد أنباء عن حدوث خلاف حاد خلال اجتماع لكبار الوزراء، الذين كانوا يعتزمون مناقشة التخطيط لإدارة غزة بعد نهاية الحرب.


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