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بلدية إربد تطلق حملة لإزالة وتنظيم البسطات

منذ ساعة واحدة
بلدية إربد تطلق حملة لإزالة وتنظيم البسطات

وطنا اليوم:أطلقت بلدية اربد الكبرى حملة لإزالة وتنظيم البسطات التي تشكل إعاقة لحركة المرور والمشاة في عدد من شوارع الوسط التجاري بمدينة إربد.
وقال رئيس قسم الاسواق عبدالرحمن ابو لبدة أن البلدية أطلقت خطة من 3 مراحل بعد سنوات من توقف الحملات بسبب جائحة كورونا وما تبعها من أحداث وارتفاع نسبة البطالة الأمر الذي زاد من انتشار البسطات بشكل كبير في أسواق مدينة اربد.
وبين أبو لبدة أن البلدية بدأت بتنظيم البسطات وإزالة جميع البسطات التي تشكل إعاقة لحركة المرور والمشاة في شوارع المتنبي وسوق البخارية والشوارع الفرعية المحيطة به وفي المرحلة الثانية سيتم انذار المحلات التجارية التي تعرض بضائعها بسعة الشارع وممرات المشاة.
فيما تقوم المرحلة الثالثة على إيجاد حل للبسطات والباعة المتجولين بالتعاون مع مختلف الجهات المختصة.


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