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توقيع اتفاقية الحج بين الأردن والسعودية

منذ ساعتين
توقيع اتفاقية الحج بين الأردن والسعودية

وطنا اليوم:بحث وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، خلال لقائه في مدينة جدة، وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة، ترتيبات الحج لهذا العام لتقديم أفضل الخدمات للحجاج الأردنيين وحجاج مسلمي 1948.
وشهد اللقاء توقيع اتفاقية الحج بين وزارة الأوقاف ووزارة الحج والعمرة السعودية.
وحضر اللقاء القنصل الأردني العام في جدة محمد حميد ومدير دائرة الحج والعمرة مجدي البطوش ومدير دائرة تنمية أموال الأوقاف يوسف القضاة ومدير الحج لؤي العرضان وعدد من المعنيين في وزارة الحج والعمرة السعودية.


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