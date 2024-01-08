الهلال الأحمر المصري يتسلم ناقلة نفط مهداة من العراق إلى غزة

وطنا اليوم:تسلمت جمعية الهلال الأحمر المصري، اليوم الاثنين، ناقلة النفط المهداة من دولة العراق الموجهة لمساعدة الشعب الفلسطيني في غزة.

ويأتي ذلك بحضور رئيس الهلال الأحمر العراقي ووفد رسمي من دولة العراق والمدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري الدكتور هاني الناظر في ميناء الزيدية بالسويس.

ونشر الهلال الأحمر المصري على وسائل التواصل الاجتماعي دعوات للتبرع لمخيم الإيواء الذي أعده الهلال الأحمر المصري مع الهلال الأحمر الفلسطيني لتوفير الاحتياجات الأساسية للمستفيدين من المخيم الموجود بمدينة خان يونس داخل قطاع غزة.

وفي سياق متصل، شهدت سفارة جمهورية إندونيسيا بالقاهرة، توقيع مذكرة تفاهم بين الصليب الأحمر الإندونيسي والهلال الأحمر المصري بشأن التعاون في شراء وإرسال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني في غزة بقيمة 700 ألف دولار أميركي.

ووفقا لبيان صدر عن سفارة جمهورية إندونيسيا بالقاهرة، سيقوم الهلال الأحمر المصري من خلال مذكرة التفاهم بتقديم المساعدة للصليب الأحمر الإندونيسي في شراء وإرسال سلع المساعدات من مصر إلى منطقة غزة، والتي تتكون من غذاء ومياه شرب وملابس وبطانيات ومستلزمات.