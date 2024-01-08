بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الهلال الأحمر المصري يتسلم ناقلة نفط مهداة من العراق إلى غزة

منذ ساعتين
الهلال الأحمر المصري يتسلم ناقلة نفط مهداة من العراق إلى غزة

وطنا اليوم:تسلمت جمعية الهلال الأحمر المصري، اليوم الاثنين، ناقلة النفط المهداة من دولة العراق الموجهة لمساعدة الشعب الفلسطيني في غزة.
ويأتي ذلك بحضور رئيس الهلال الأحمر العراقي ووفد رسمي من دولة العراق والمدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري الدكتور هاني الناظر في ميناء الزيدية بالسويس.
ونشر الهلال الأحمر المصري على وسائل التواصل الاجتماعي دعوات للتبرع لمخيم الإيواء الذي أعده الهلال الأحمر المصري مع الهلال الأحمر الفلسطيني لتوفير الاحتياجات الأساسية للمستفيدين من المخيم الموجود بمدينة خان يونس داخل قطاع غزة.
وفي سياق متصل، شهدت سفارة جمهورية إندونيسيا بالقاهرة، توقيع مذكرة تفاهم بين الصليب الأحمر الإندونيسي والهلال الأحمر المصري بشأن التعاون في شراء وإرسال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني في غزة بقيمة 700 ألف دولار أميركي.
ووفقا لبيان صدر عن سفارة جمهورية إندونيسيا بالقاهرة، سيقوم الهلال الأحمر المصري من خلال مذكرة التفاهم بتقديم المساعدة للصليب الأحمر الإندونيسي في شراء وإرسال سلع المساعدات من مصر إلى منطقة غزة، والتي تتكون من غذاء ومياه شرب وملابس وبطانيات ومستلزمات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:21

مقتل مسؤول عسكري بارز في حزب الله بقصف إسرائيلي جنوب لبنان

14:17

رئيس وأعضاء جمعية السنابل للبيئة السياحية يقومون بزراعة الأشجار بمنطقة عليقون بالسلط

13:10

الهيئة الخيرية الأردنية تسيّر قافلة مساعدات جديدة تضم 46 شاحنة إلى غزة

13:00

الميثاق الوطني : فضح جرائم الاحتلال يحول الصحفيين في غزة لهدف عسكري

12:58

بنك الإسكان يطلق حملة جوائز نقدية فورية على مشتريات بطاقات Visa الدفع المباشر

12:54

التعليم العالي تسترد أكثر من 90 ألف دينار من مكاتب مخالفة

12:52

نتنياهو يقترح إخضاع المسؤولين الإسرائيليين لاختبار كشف الكذب

12:42

جماعة عمان لحوارات تدعو الى بناء النخب السياسية والاقتصادية

12:37

بلدية إربد تطلق حملة لإزالة وتنظيم البسطات

12:18

منح الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح جائزة حرية الصحافة لعام 2024

12:07

بسبب سائق متهور.. وفاة طبيب أورام و5 من أفراد عائلته في السعودية

11:57

توقيع اتفاقية الحج بين الأردن والسعودية

وفيات
وفيات الإثنين 8-1-2024النجار تنعى الشاعر محمود فضيل التلوفيات الأحد 7-1-2024وفيات الجمعة 5-1-2024وفيات الخميس 4-1-2024