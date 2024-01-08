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المجلس القضائي: المحاكم تعاملت مع أكثر من 500 ألف دعوى خلال 2023

منذ ساعتين
المجلس القضائي: المحاكم تعاملت مع أكثر من 500 ألف دعوى خلال 2023

وطنا اليوم:أعلن المجلس القضائي الأردن، أن المحاكم تعاملت مع أكثر من 500 ألف دعوى خلال العام 2023، فصلت في 85% منها وبجودة عالية.
وأشار المجلس القضائي إلى أن متوسط أمد التقاضي في الدعاوى القضائية خلال العام الماضي بلغ 59 يومًا فقط.
وأوضح في تقريره أن النِّيابة العامة تعيد لخزينة الدَّولة أكثر من 13 مليون دينارًا خلال 2023 على مستوى أعمال لجنة الجرائم الاقتصادية والنيابة العامة الضريبية والجمركية.


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