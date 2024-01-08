قيادي حوثي يوبخ مذيعة BBC بعد وصفها تحركهم البحري بـ الجعجعة

وطنا اليوم:وبخ عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة أنصار الله الحوثية، محمد علي الحوثي، مذيعة هيئة الإذاعة البريطانية، بعد وصفها ما يقومون به في البحر الأحمر، لدعم غزة بأنه جعجعة بلا طحين.

وقالت المذيعة؛ إن ما يجري في البحر الأحمر، لم يؤثر على الاحتلال الإسرائيلي، من أجل وقف الحرب على غزة، وهو ما يعني أنه جعجعة بلا طحين.

ورد الحوثي بالقول: “إذا لم يؤثر عليهم، إذن لماذا شكلوا تحالفا دوليا؟”.

وأضاف الحوثي: “على أي أساس تستندين بمعلوماتك؟ يوجد شلل تام للموانئ الإسرائيلية في فلسطين المحتلة، أنت التي تجعجعين بأسئلتك التي بلا ‏طحين”.

وحول سؤال المذيعة، بشأن ما علاقة الحوثيين، وهم يبعدون أميالا عما يجري في قطاع غزة؟ رد عليها بالقول: “يعني بايدن ونتنياهو يسكنون في شقة واحدة؟ والرئيس الفرنسي يسكن في نفس الطابق؟ ورئيس الوزراء يسكن في نفس العمارة ؟ أم إن بينهم وبين إسرائيل آلاف الأميال؟”.

وحين ردت المذيعة بالقول؛ إن “بي بي سي” محطة محايدة، في تناولها لما يجري، سخر منها الحوثي بالقول: “أنتم حياديون؟ أنت لو تنحازي للقضية الفلسطينية تفقدين وظيفتك فورا”.