بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الأمن : عبور 26 شاحنة مساعدات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي باتجاه غزة

منذ ساعتين
الأمن : عبور 26 شاحنة مساعدات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي باتجاه غزة

وطنا اليوم:أعلنت مديرية الأمن العام اليوم الاثنين عن تسهيل إجراء دخول عدد من الشاحنات التابعة لبرنامج الغذاء العالمي إلى الأراضي المحتلة .
وقال مصدر في الأمن العام إن 26 شاحنة تابعة للبرنامج العالمي عبرت من الأراضي الأردنية من معبر الشيخ حسين باتجاه معبر كرم أبو سالم ومنه إلى قطاع غزة.
والشاحنات التي توجهت إلى قطاع غزة منها 17 شاحنة محملة بمحضرات وبمواد وبطرود غذائية و3 شاحنات تحمل معلبات وشاحنة أرز و5 شاحنات محملة بالألبسة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:10

الهيئة الخيرية الأردنية تسيّر قافلة مساعدات جديدة تضم 46 شاحنة إلى غزة

13:00

الميثاق الوطني : فضح جرائم الاحتلال يحول الصحفيين في غزة لهدف عسكري

12:58

بنك الإسكان يطلق حملة جوائز نقدية فورية على مشتريات بطاقات Visa الدفع المباشر

12:54

التعليم العالي تسترد أكثر من 90 ألف دينار من مكاتب مخالفة

12:52

نتنياهو يقترح إخضاع المسؤولين الإسرائيليين لاختبار كشف الكذب

12:42

جماعة عمان لحوارات تدعو الى بناء النخب السياسية والاقتصادية

12:37

بلدية إربد تطلق حملة لإزالة وتنظيم البسطات

12:18

منح الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح جائزة حرية الصحافة لعام 2024

12:07

بسبب سائق متهور.. وفاة طبيب أورام و5 من أفراد عائلته في السعودية

11:57

توقيع اتفاقية الحج بين الأردن والسعودية

11:54

الهلال الأحمر المصري يتسلم ناقلة نفط مهداة من العراق إلى غزة

11:52

المجلس القضائي: المحاكم تعاملت مع أكثر من 500 ألف دعوى خلال 2023

وفيات
وفيات الإثنين 8-1-2024النجار تنعى الشاعر محمود فضيل التلوفيات الأحد 7-1-2024وفيات الجمعة 5-1-2024وفيات الخميس 4-1-2024