الأمن : عبور 26 شاحنة مساعدات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي باتجاه غزة

وطنا اليوم:أعلنت مديرية الأمن العام اليوم الاثنين عن تسهيل إجراء دخول عدد من الشاحنات التابعة لبرنامج الغذاء العالمي إلى الأراضي المحتلة .

وقال مصدر في الأمن العام إن 26 شاحنة تابعة للبرنامج العالمي عبرت من الأراضي الأردنية من معبر الشيخ حسين باتجاه معبر كرم أبو سالم ومنه إلى قطاع غزة.

والشاحنات التي توجهت إلى قطاع غزة منها 17 شاحنة محملة بمحضرات وبمواد وبطرود غذائية و3 شاحنات تحمل معلبات وشاحنة أرز و5 شاحنات محملة بالألبسة.