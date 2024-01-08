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عشرات الشهداء والجرحى في دير البلح ومعارك ضارية في خان يونس

منذ 4 ساعات
عشرات الشهداء والجرحى في دير البلح ومعارك ضارية في خان يونس

وطنا اليوم:شن الطيران الحربي الإسرائيلي -صباح اليوم الاثنين- غارات عنيفة على وسط قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد وجرح العشرات، بالتزامن مع تواصل الاشتباكات الضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال في خان يونس.
وأفادت قناة الأقصى بأن اشتباكات عنيفة دارت صباح اليوم بين المقاومة والقوات المتوغلة شرق خان يونس.
وبات القتال يتركز بشكل كبير في خان يونس، وفي مخيمات وسط القطاع، خاصة البريج والمغازي.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الاثنين، عن وصول 73 شهيدا و99 مصابا إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع خلال الساعات الـ 24 الماضية.
واستشهد 8 فلسطينيين وأصيب العشرات، فجر الاثنين، بعد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل غرب مدينة دير البلح.
وأفادت مصادر طبية، بوصول 8 شهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى، إضافة لعشرات المصابين بينهم أطفال ونساء، والمفقودين، بعد استهداف طيران الاحتلال لمنزل غرب دير البلح وسط قطاع غزة.
كما أطلقت طائرة مسيرة لجيش الاحتلال النار تجاه ساحة مستشفى غزة الأوروبي جنوب شرق خان يونس، كما قصفت طائرات الاحتلال مباني كلية العلوم والتكنولوجيا جنوب خان يونس جنوب قطاع غزة.
وشن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على مخيم المغازي وسط قطاع غزة.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة شهداء قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من شهر تشرين الأول الماضي، إلى 22.835 شهيدا، أكثر من 70% منهم نساء وأطفال، و58 ألفا و316 جريحا، إضافة إلى 7 آلاف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض.


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