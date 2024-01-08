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انتقادات إسرائيلية لحكومة الحرب: ورطت الجيش في غزة

منذ 4 ساعات
HANDOUT - 09 October 2023, Israel, Tel Aviv: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (C) and Minister of Defence Yoav Gallant (L) hold a security assessment at the Kirya in Tel Aviv. Photo: Amos Ben-Gershom/GPO/dpa - ATTENTION: editorial use only and only if the credit mentioned above is referenced in full

وطنا اليوم:انتقد محللون ومسؤولون إسرائيليون سابقون حكومة الحرب، وقالوا إنها مسؤولة عن توريط الجيش في قطاع غزة لتحقيق أهداف سياسية خاصة، في حين قال أحد ذوي الأسرى إن هناك عمليات تحريض ممنهجة تمارس ضدهم.
وقال عيران عتسيون -نائب رئيس مجلس الأمن القومي السابق- إن إسرائيل متورطة إستراتيجيا في غزة دون وجود مخرج، مؤكدا أن الحكومة الحالية “غير مؤهلة لقيادة الجيش ولا لقيادة الدولة على نحو يقربها من الانتصار”.
وأضاف عتسيون “مع كل الاحترام للنجاحات التكتيكية والعملية فقد كان واضحا منذ البداية أن الحكومة ورئيسها (بنيامين نتنياهو) يمتنعون عن وضع أهداف سياسية إستراتيجية لأسباب شخصية، وهذا الأمر ينكل بنا منذ اليوم الأول للحرب وقد وصل بنا إلى مرحلة معينة”.

لم أر شيئا كهذا
وفي السياق، قال وزير الأمن السابق أفيغدور ليبرمان “إن حكومة الحرب تتحدث عن الوحدة بينما ما رأيناه خلال الأيام الماضية هو إطلاق نار من العيار الثقيل بين نتنياهو ويوآف غالانت (وزير الدفاع) وبيني غانتس (عضو مجلس الحرب)”.
وأضاف ليبرمان “لقد كنت عضوا في المجلس المصغر قبل سنوات لكنني لم أر شيئا كهذا يحدث بينما علينا أن نبحث عن طريقة لتغيير الوضع في الشمال (على حدود لبنان)”.
أما ألراب أرييه -القيادي في منظمة “من أجل هوية يهودية”- فقال إن أعضاء الحكومة “منشغلون بعمل حملات انتخابية في هذا الوقت”، وأضاف أنهم “يتصلون بقيادات مجتمعية وإعلامية من أجل إعادة الخلاف داخل المجتمع الإسرائيلي لأنهم يرون أن ما يعيدنا إلى الخلف هو ما سيحل المشكلة”. وأضاف قائلا: “إنهم بحاجة إلى القيادات العسكرية السابقة لكي تقول لهم تعالوا ننهي هذه الحرب”.
وأخيرا، قال داني إلغارت -شقيق أحد الأسرى- إن هناك حملة تحريضية ضد ذوي الأسرى تتهمهم بأنهم هم المذنبون، مضيفا “لقد صرخ أحدهم في وجهي وأنا في الشارع: فليقصفوا الـ140 مخطوفا (أسيرا) وينهوا هذه المشكلة”


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