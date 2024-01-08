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الأزهر يدعو شرفاء العالم للإتحاد لمواجهة جرائم الاحتلال

منذ ساعة واحدة
الأزهر يدعو شرفاء العالم للإتحاد لمواجهة جرائم الاحتلال

وطنا اليوم:دعا الأزهر الشريف، كل شرفاء العالم للاتحاد في مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي، والضغط بكل ما أوتوا من قوة لوضع حد لفوضى القتل والإرهاب في قطاع غزة.
وأعرب الأزهر في بيان صدر عنه لمناسبة “يوم الشهيد الفلسطيني” عن استغرابه، من أن تحدث كل جرائم الإبادة في غزة ولا تجد من يوقفها، ‏وكأن كل ما يحدث في غزة لم يعد كافيا لاستصراخ الضمير الإنساني والمطالبة ‏بوقف فوري لهذه العدوان الإرهابي الذي برهن على تجرد هذا الاحتلال من ‏كل القيم الدينية والأعراف الإنسانية والأخلاقية.
وقال البيان، إن هذه الذكرى التي توافق السابع من يناير، والذي يأتي تزامنا مع اإستمرار العدوان الدموي على قطاع غزة المحاصر لمدة تجاوزت 3 ‏أشهر في ظل صمت عالمي مخجل ومحير، ما شجع على قتل ما يزيد على أكثر من 22 ألف شهيد، من بينهم ‏أكثر من 9 آلاف طفل و6 آلاف إمرأة، إلى جانب مئات الأطباء وأفراد الطواقم ‏الطبية ورجال الإسعاف والصحفيين والموظفين الدوليين، وتسجيل عشرات الآلاف ‏من المفقودين تحت الأنقاض.‏


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