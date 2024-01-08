إغلاق 8 محطات محروقات مخالفة الشهر الماضي

وطنا اليوم:قال مدير مديرية المقاييس في مؤسسة المواصفات والمقاييس عبدالله بني خالد إنه تم تحرير عدد من المخالفات بحق بعض محطات المحروقات خلال الشهر الماضي وإغلاق 8 محطات.

وأضاف أن المؤسسة تقوم من خلال كواردها بعمل جولات دورية على محطات المحروقات للتحقق من المشتقات النفطية وسلامة العدادات كما وتقوم كوادر المؤسسة بجولات فجائية وجولات أخرى عند الشكاوى.

وأشار ا بني خالد إلى أنه يتم سحب عينات من جميع أنواع المشتقات النفطية المتوفرة في المحطات، والتحقق من الآبار والمضخات، لافتا إلى أنها ترسل العينات التي يتم سحبها للفحص، لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية

وأكد أن المؤسسة تمنح صهاريج المحروقات شهادة صلاحية للعداد داعيا المواطنين إلى ضرورة التأكد من الأختام الموجودة على العداد وأي ملاحظه يستطيع المواطن التواصل على الرقم 5301243.