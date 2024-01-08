البنك المركزي يطرح الإصدار الثاني لعام 2024 من سندات الخزينة

وطنا اليوم:طرح البنك المركزي، سندات من الخزينة الأردنية في المزاد، نيابة عن الحكومة.

وأعلن البنك، طرح الإصدار رقم (2) لعام 2024 من سندات الخزينة الأردنية نيابة عن الحكومة، وبحجم 100 مليون دينار.

ووفقا للإعلان، فإن تاريخ المزاد سيكون اليوم الاثنين الثامن من كانون الثاني/يناير، في حين يكون تاريخ التسوية في التاسع من الشهر ذاته.

وسيكون تاريخ استحقاق السندات المطروحة، بعد مضي 5 سنوات، الموافق التاسع من كانون الثاني/يناير 2029.

وكان البنك المركزي طرح الإصدار رقم (1) لعام 2024 من سندات الخزينة الأردنية نيابة عن الحكومة في الثالث من كانون الثاني/يناير الجاري، وبحجم 150 مليون دينار.