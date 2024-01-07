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حزب البناء الوطني يعقد مؤتمره التأسيسي الجمعة المقبل..بيان

منذ ساعة واحدة
حزب البناء الوطني يعقد مؤتمره التأسيسي الجمعة المقبل..بيان

وطنا اليوم – أعلنت القيادة المؤقتة لحزب البناء الوطني تحت التأسيس بانه سيتم عقد المؤتمر التأسيسي للحزب يوم الساعة الثالثة والنصف من بعد عصر الجمعة المقبل ١٢ / ١ / ٢٠٢٤ في المركز الثقافي الملكي.

وقالت في بيان أصدرته اليوم أن التسجيل سيبدأ ابتدأ من الساعة الواحدة والنصف في نفس المكان.

وتضمن جدول أعمال المؤتمر اقرار النظام الداخلي للحزب وانتخاب المجلس المركزي والأمين العام ومحكمة الحزب من خمسة أعضاء وطلبت اللجنة من الراغبين بالترشح لموقع الأمين العام وعضوية المجلس المركزي ومحكمة الحزب إعلام أمانة السر المؤقتة عبر الواتساب أو رسالة قصيرة إلى أمين سر اللجنة علي العليدي ٠٧٩٧٣٧٢٢١٦ وذلك اعتباراً من الساعة الثامنة صباح يوم غد الاثنين وحتى الساعة الرابعة من بعد عصر يوم الاربعاء الموافق ١٠ / ١ / ٢٠٢٤.


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