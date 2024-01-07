مخدرات ماسك تُقلق التنفيذيين بـ تيسلا وسبيس إكس

وطنا اليوم:قدم إيلون ماسك وأنصاره عدة تفسيرات لوجهات نظره المتناقضة، وخطاباته غير المنقحة، وتصرفاته الاستفزازية على أنها تعبير عن إبداعه أو نتيجة لتحديات صحته العقلية أو تداعيات التوتر الذي يعاني منه، أو الحرمان من النوم، بحسب ما نقلته صحيفة “وول ستريت جورنال”.

وفي السنوات الأخيرة، أعرب بعض المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة في شركات ماسك (كـ”تسلا” و”سبايس اكس” وغيرهما) وغيرهم من المقربين منه عن قلقهم المستمر من وجود عنصر آخر يؤثر على سلوكياته، وهو تعاطيه للمخدرات.

يمكن أن يؤدي تعاطي الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX للمخدرات إلى عواقب وخيمة، ليس فقط على صحته، ولكن أيضاً على الشركات الست والمليارات من الأصول التي يشرف عليها، وفقاً لأشخاص مطلعين.

واستخدم أغنى شخص في العالم مخدر “إل إس دي” والكوكايين والإكستاسي والفطر المخدر، غالباً في حفلات خاصة حول العالم، حيث يوقّع الحاضرون اتفاقيات عدم الإفصاح أو يتخلون عن هواتفهم للدخول، وفقاً لأشخاص شهدوا تعاطيه للمخدرات وآخرين على علم بذلك.

وقال أشخاص مقربون من ماسك، إن تعاطيه للمخدرات مستمر خاصة استخدامه للكيتامين، وأنهم يشعرون بالقلق من أنها قد تسبب له أزمة صحية. وحتى لو لم يحدث ذلك، فقد يؤدي ذلك إلى الإضرار بأعماله.