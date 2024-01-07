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النابلسي: اتفاقيات مع جهات دولية لتوفير الأدوية بأقل الأسعار

منذ 3 ثواني
النابلسي: اتفاقيات مع جهات دولية لتوفير الأدوية بأقل الأسعار

وطنا اليوم:قالت المديرة العامة لدائرة المشتريات الحكومية، هنادي النابلسي، إن أسعار الأدوية في الاردن هو تحت مظلة مؤسسة الغذاء والدواء، مشيرة إلى أنه سيتم توقيع اتفاقيات مع الجهات الدولية ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف لتوفير الأدوية والمطاعيم بأقل الأسعار.
وأضافت النابلسي، أن الدائرة تركز على توسيع قاعدة اللوازم المشتركة، من خلال توحيد المواصفات للوازم التي تحتاجها الوزارات والدوائر الحكومية، لضبط الانفاق.
جاء ذلك خلال مناقشات اللجنة المالية النيابية لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024.


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