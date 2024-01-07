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عمان الأهلية تحصد ذهبية بطولة الجوجيتسو

منذ 4 ساعات
عمان الأهلية تحصد ذهبية بطولة الجوجيتسو

وطنا اليوم:حصل لاعب منتخب جامعة عمان الأهلية الطالب مصعب وهيب أبو التين من كلية العلوم التربوية على الميدالية الذهبية ضمن فئة وزن فوق 100 كغم بختام مشاركته في منافسات بطولة الجوجيتسو (ADCC) التي أقيمت مؤخراً في المملكة الأردنية الهاشمية.
واستهل أبو التين مشواره في البطولة بالفوز على اللاعب رامز حمد بنتيجة 9-2، ويتأهل للمباراة النهائية التي قدم فيها أداءاً استثنائيا بالفوز على اللاعب إبراهيم بشير عن طريق الإخضاع.
ويتقدم رئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان بالتهنئة إلى الطالب على هذا الإنجاز، متمنياً له ولكافة الطلبة المزيد من النجاحات والتفوق على الصعيد العلمي والعملي والرياضي.
كما هنأ عميد شؤون الطلبة الدكتور مصطفى العطيات الطالب متمنياً له التوفيق والنجاح الدائم


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