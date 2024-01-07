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غارات وقصف إسرائيلي على مناطق لبنانية حدودية

منذ 4 ساعات
غارات وقصف إسرائيلي على مناطق لبنانية حدودية

وطنا اليوم:تعرضت مناطق لبنانية حدودية، اليوم الأحد، لغارات وقصف مدفعي إسرائيلي.
وقال مصدر أمني لبناني، إن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارت على مناطق، اللبونة والناقورة، والمنطقة بين طيرحرفا ومجدل زون، فيما حلق الطيران على ارتفاعات منخفضة فوق قرى قضاء صور جنوب بيروت.
وأضاف أن القصف المدفعي الإسرائيلي طال أطراف بلدة الناقورة، وجبل اللبونة، وتلة حمامص ويارون.
وأعلن وزير التربية اللبناني عباس الحلبي، إقفال المدارس والمعاهد في المنطقة الحدودية الجنوبية، وترك القرار لمديري هذه المؤسسات في سائر أنحاء محافظتي الجنوب والنبطية، لجهة فتح المدارس أو إقفالها بحسب تطور الأوضاع.


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