بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

التعليم العالي تطلق اسم المرحوم أ.د ناصر الدين الأسد على مدرجها الرئيسي

منذ 4 ساعات
التعليم العالي تطلق اسم المرحوم أ.د ناصر الدين الأسد على مدرجها الرئيسي

وطنا اليوم:تكريماً لجهوده الكبيرة في خدمة قطاع التعليم العالي الأردني، ومؤسساته المختلفة أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اسم المرحوم معالي الأستاذ الدكتور ناصر الدين الأسد على المدرج الرئيسي في الوزارة.
وتجدر الإشارة إلى أن المرحوم الأسد كان من مؤسسي الجامعة الأردنية التي تعتبر أول جامعة أردنية، وكان أول رئيس لها، كما كان أول وزير لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند تأسيسها في عام 1985 واستمر على رأس الوزارة حتى العام 1989.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:09

الملك ورئيس رواندا يتفقان على توسيع التعاون الثنائي

20:06

مبيضين : لا مجال لمشاريع توسعية على حساب الأردن

19:42

مخدرات ماسك تُقلق التنفيذيين بـ تيسلا وسبيس إكس

19:33

مسودة تحظر تعامل تجار الخردة غير المرخصين بالبطاريات المستهلكة

19:29

النابلسي: اتفاقيات مع جهات دولية لتوفير الأدوية بأقل الأسعار

19:21

رسالة لـ حزب الله عبر شاشات مطار بيروت الدولي

19:15

إصابة شرطيين إسرائيليين بعملية دهس شمال القدس

19:06

الصفدي: الأردن سيتصدى بكل إمكاناته لمحاولات تهجير الفلسطينيين

19:01

مهم من التربية بشأن دوام المدارس

17:56

البطاينة: حل البطالة لا يكمن بالتوظيف في القطاع العام بل بالتشغيل في الخاص الذي يجب أن يكبر بحل معوقاته فيديو وصور

16:43

عمان الأهلية تحصد ذهبية بطولة الجوجيتسو

16:40

غارات وقصف إسرائيلي على مناطق لبنانية حدودية

وفيات
وفيات الأحد 7-1-2024وفيات الجمعة 5-1-2024وفيات الخميس 4-1-2024ممدوح عبد المهدي البلوش (أبو راشد) في ذمة اللهوفيات الأربعاء 3-1-2024