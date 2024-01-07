التعليم العالي تطلق اسم المرحوم أ.د ناصر الدين الأسد على مدرجها الرئيسي

وطنا اليوم:تكريماً لجهوده الكبيرة في خدمة قطاع التعليم العالي الأردني، ومؤسساته المختلفة أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اسم المرحوم معالي الأستاذ الدكتور ناصر الدين الأسد على المدرج الرئيسي في الوزارة.

وتجدر الإشارة إلى أن المرحوم الأسد كان من مؤسسي الجامعة الأردنية التي تعتبر أول جامعة أردنية، وكان أول رئيس لها، كما كان أول وزير لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند تأسيسها في عام 1985 واستمر على رأس الوزارة حتى العام 1989.