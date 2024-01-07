سياحة الأعيان تلتقي شباب برنامج الزمالة البرلمانية

وطنا اليوم:التقت لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان، برئاسة العين المهندس عبدالحكيم الهندي، اليوم الأحد، مجموعة من شباب برنامج الزمالة البرلمانية التابع لصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية.

وتحدث العين الهندي عن أهمية جهود الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله، ولي عهد، في الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين.

واستعرض آلية عمل اللجنة، التي تتضمن إلى جانب مهامها التشريعية زيارات ميدانية إلى محافظات المملكة كافة، وعقد لقاءات مع الجهات الرسمية وغير الرسمية، للاطلاع على واقع القطاع السياحي.

وأكد الهندي، أن الشباب هم جيل المستقبل، ويعوًل عليهم الاستمرار في مسيرة بناء الأردن الحضاري والمتقدم، وتولي المسؤولية في تطوير القطاع السياحي بأشكاله كافة، مشيرا إلى أهمية تحويل تحديات القطاع السياحي والفندقي إلى فرص، لا سيما أنه يُعد من أكبر الموارد الاستثمارية في المملكة.

وجرى خلال اللقاء نقاش موسع، استعرض فيه طلبة الجامعات مختلف القضايا الوطنية والتحديات التي تواجههم، مؤكدين أهمية دور الشباب في المجتمع ومساهمتهم بالتغيير الايجابي.