بيان صادر عن لجان خدمات المخيمات والهيئات الاستشارية ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الشعبية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في المملكة

وطنا اليوم:بيان فخر واعتزاز بجهود القوات المسلحة الأردنية صادر عن لجان خدمات مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والهيئات الاستشارية ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الشعبية في المخيمات

وجاء في البيان

نستذكر العطاء الموصول للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية الساهرين على أمن الوطن وحماة عزه واستقلاله فلهم منا جميعاً تحية الإجلال والتقدير، لقد كانت قواتنا المسلحة دوما تضرب أروع الأمثلة في الدفاع عن الوطن وحماية أمنه وقطع اي يد تمتد بسوء للأردن. ان جهود القوات المسلحة الأردنية حماة الوطن الساهرين دوما لحماية الأردن العزيز وشعبه ومقدراته هي جهود عظيمة ننحني لها اجلال واحتراما، ونؤكد في مخيمات المملكة ان الأردن سيبقى عزيزا ومنيعا بفضل هذه الجهود التي يبذلها ابناء قواتنا المسلحة مؤكدين تأييدنا لهم بالتصدي لكل من تسول له نفسه بالمساس بأمن الأردن وشعبه ومقدراته

ونسأل الله ان يحمي الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين والشعب الأردني الباسل وان يبعد عنهم كل الأذى مؤكدين التفافنا خلف القيادة الهاشمية التي طالما كانت السند والعون للشعب الفلسطيني والتي بذلت ولا زالت تبذل الجهود الكبيرة من اجل وقف الحرب على غزة ورفضه للتهجير وتزويد قطاع غزة بالإمدادات الطبية والإنسانية بكل الوسائل الممكنة.