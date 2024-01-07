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صندوق دعم البحث العلمي والابتكار يعلن عن بدء إستقبال الطلبات التفصيلية للدورة البحثية الاستثنائية للعام 2024

منذ ساعة واحدة
صندوق دعم البحث العلمي والابتكار يعلن عن بدء إستقبال الطلبات التفصيلية للدورة البحثية الاستثنائية للعام 2024

وطنا اليوم:يعلن صندوق دعم البحث العلمي والابتكار في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء استقبال الطلبات التفصيلية للدورة البحثية الاستثنائية للعام 2024، وذلك ابتداءً من يوم الأحد الموافق 7-1-2024 ولغاية الساعة (12) من مساء يوم السبت الموافق 17-2-2024، على أن يراعى تقديم المقترحات البحثية من خلال فرق بحثية تراعي في تشكيلها التشاركية بين القطاعات الأكاديمية، والحكومية، والقطاع الخاص.
فعلى الباحثين الراغبين بالتقدم بطلباتهم التفصيلية، تعبئة النموذج من خلال الرابط الإلكتروني المبين أدناه، وذلك خلال الفترة المشار إليها أعلاه لاستقبال طلبات الحصول على الدعم للمشاريع البحثية للأولويات الوطنية المقرة من لجنة إدارة الصندوق، وضمن الأولويات المحددة للمحاور الأربعة التالية:
أولا: المحور الإنساني والاجتماعي والاقتصادي وتكون الأولوية البحثية في:
• الممارسات الدولية المتقدمة في التأهيل والتدريب المهني والتربوي للمعلمين.
• التعليم الدامج في مدارس وزارة التربية والتعليم وآثاره المتوقعة على العدالة وجودة النظام التعليمي.
• أثر التكنولوجيات ووسائل الاتصال المتقدمة على الصحة النفسية للمجتمع.
• دور الوقف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية.
• تطوير البنية التحتية للمنشآت الشبابية.
• عزوف الشباب والشابات في المشاركة بالأنشطة: التحديات والحلول.
• دور الاصلاح الاداري والتشريعات الاقتصادية في تحسين مناخ الاستثمار
• التأثير الاقتصادي للصناعات الإبداعية والثقافية في الاردن.
ثانياً: محور الصحة والغذاء وتكون الأولوية البحثية في :
• تقييم الاحتياجات الحالية والمستقبلية لإعداد وكفاءات العاملين الصحيين لمواجهة الأمراض السارية وغير السارية.
• التصنيع الغذائي : التحديات والحلول.
ثالثاً: محور المياه والبيئة وتكون الأولوية البحثية في :
• تطوير واستعمال الأنظمة البيولوجية الحيوية الحديثة لتقليل استهلاك المبيدات الزراعية الكيميائية المصنعة.
• آلية إدماج الطاقة المتجددة مع إدارة مصادر المياه.
• الطرق الحديثة في التعامل مع المواد الخطرة وآلية نقلها وتخزينها وتحديد المرجعيات الخاصة بها.
• تطوير تقنيات حديثة لمواجهة التغير المناخي والحد من آثاره.
رابعاً : محور تكنولوجيا المدن الذكية وتكون الأولوية البحثية في:
• استخدام التكنولوجيا لتوفير خدمات نقل أكثر فعالية بين المدن وداخلها.
• تخطيط المدن لتكون صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة.
لتعبئة الطلب التفصيلي للمشاريع البحثية الرجاء الدخول إلى الرابط التالي :
https://rce.mohe.gov.jo/ResearchCourse2024/
يرجى من الباحثين الراغبين بالاستفادة من دعم الصندوق الاطلاع على الرابط التالي:
https://rce.mohe.gov.jo/ResearchCourse2024/Files/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B9%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_2020.pdf


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