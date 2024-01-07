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الجامعة الأردنية تتخذ عددا من الإجراءات فيما يخصّ أسئلة مادة الثقافة الوطنية

منذ ساعة واحدة
الجامعة الأردنية تتخذ عددا من الإجراءات فيما يخصّ أسئلة مادة الثقافة الوطنية

وطنا اليوم:استكمالًا للقضية مدار النقاش منذ يوم أمس، حول عددٍ من الأسئلة التي وردت في امتحان مادة “الثقافة الوطنية”، تؤكد الجامعة الأردنية أنّها جامعة وطنيّة تحتضن عادات وتقاليد المجتمع، وتقدّر خصوصيّته الثقافية، فهي جزء من هذه الثقافة قبل كلّ شيء.
وتأكيدًا منها على مبدأ الشفافيّة، وإنصاتًا للمطالب بالقيام باللازم، فقد قرّرت اتخاذ عدد من الإجراءات الآنيّة، نجملها في النقاط الأربع التالية:

١. إلغاء جميع الأسئلة التي تتنافى مع رسالة الجامعة، ولا تتوافق مع أهداف ونتاجات التعلم المرجوّة من مادة “الثقافة الوطنية”، وتتعارض مع القيم الأخلاقية والثوابت الوطنية.

٢. إيقاف منسق المادة وكل المدرسين الذين ساهموا في وضع الأسئلة مدار البحث عن مهام تنسيق وتدريس المادة مستقبلًا.

٣. إنهاء تكليف مدير مكتب متطلبات الجامعة.

٤. تشكيل لجنة تحقيق لدراسة حيثيات الموضوع، مع الطلب منها برفع التوصيات في أسرع وقت ممكن.

وتقدّر الجامعة الأردنية كل الأصوات التي تخاف على سمعتها، وتؤكد أنها ستظل موضع ثقة الجميع، وأن أبوابها مفتوحة على الدوام.


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