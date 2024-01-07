الملك يغادر أرض الوطن في زيارة رسمية إلى رواندا

وطنا اليوم:غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم الأحد، في زيارة رسمية إلى رواندا، يلتقي خلالها رئيس رواندا بول كاغامي.

ويتناول جدول أعمال الزيارة العلاقات الثنائية وآليات توسيع التعاون في مختلف المجالات.

كما يتناول الأوضاع بالمنطقة وما يشهده قطاع غزة من تطورات خطيرة.

وأدى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.