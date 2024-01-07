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ارتفاع أسعار الشحن بعد هجمات جديدة في البحر الأحمر

منذ 3 ساعات
ارتفاع أسعار الشحن بعد هجمات جديدة في البحر الأحمر

وطنا اليوم:أكد الخبير البحري في النقل والتأمين واللوجستيات الدكتور عاطف المعايطة، الأحد، ارتفاع كلف النقل البحري لحاويات البضائع القادمة للبحر الأحمر بنسبة 200%.
وبين المعايطة أن الأردن البلد الأكثر تضررا من التوترات الأمنية، كون ميناء العقبة هو الوحيد المطل على البحر الأحمر، و80 % من الواردات الأردنية تمر عبر مضيق باب المندب.
ويرى المعايطة أن استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل من باب المندب لن يؤثر على دولة الاحتلال لأنها تمتلك 4 موانئ على البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى أن ميناء إيلات يمثل 10% فقط من مستوردات دولة الكيان قبل عملية طوفان الأقصى.
وأوضح عدم منطقية إحدى الحلول الذي تمثل بتشغيل خط عربي جديد للنقل البري والبحري بين العقبة والموانئ المصرية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، لانه سيتسبب بارتفاع كلف النقل ومواعيد الوصول، وبالتالي ارتفاع أسعار البضائع، بالإضافة مأمونية طرق مرور الواردات.
وبحسب المعايطة “ارتفاع أسعار المواد الغذائية سيطال جميع السلع الأساسية لأن معظم وارداتنا من شرق آسيا، خصوصا المواد السائبة من زيوت وقمح وسكر لأنها تأتي بشكل دوري”


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