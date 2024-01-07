بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

استشهاد نجل الصحفي وائل الدحدوح في قصف إسرائيلي بخان يونس

منذ 3 ساعات
استشهاد نجل الصحفي وائل الدحدوح في قصف إسرائيلي بخان يونس

وطنا اليوم:استشهد ظهر اليوم الأحد، الصحفي حمزة نجل الزميل في قناة الجزيرة وائل الدحدوح، في قصف إسرائيلي استهدف صحفيين غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وكان قصف إسرائيلي استهدف سابقا عددا من أفراد عائلة مراسل الجزيرة -بمن فيهم زوجته وابنه وابنته وحفيدته- في منزل نزحوا إليه بمخيم النصيرات وسط القطاع، مما أدى إلى استشهادهم.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، غاراتها وقصفها على عدة مناطق في قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في اليوم الـ93 من العدوان على القطاع المحاصر.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:30

شركة كوسكو الصينية توقف الشحن إلى الموانئ الإسرائيلية

15:08

وزير المالية: اضطرابات البحر الأحمر ستؤثر على ارتفاع أجور الشحن

15:04

كوريا الشمالية تجري مناورات قرب حدود جارتها الجنوبية

14:59

المعايطة: نسخّر قدراتنا كافّة لمحاربة المخدرات بتنسيق عالٍ مع القوّات المسلّحة

14:29

بيان صادر عن لجان خدمات المخيمات والهيئات الاستشارية ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الشعبية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في المملكة

14:24

طلب الشهادة في مكان طيب.. من هو الشهيد الصحفي مصطفى الثريا

14:17

وقفة أمام السوق المركزي في عمان رفضا لتصدير الخضار للاحتلال

14:10

صندوق دعم البحث العلمي والابتكار يعلن عن بدء إستقبال الطلبات التفصيلية للدورة البحثية الاستثنائية للعام 2024

14:08

الجامعة الأردنية تتخذ عددا من الإجراءات فيما يخصّ أسئلة مادة الثقافة الوطنية

13:14

الملك يغادر أرض الوطن في زيارة رسمية إلى رواندا

13:04

ارتفاع أسعار الشحن بعد هجمات جديدة في البحر الأحمر

12:50

حماية المستهلك تطالب بتخفيض كميات خضار مصدرة للخارج

وفيات
وفيات الأحد 7-1-2024وفيات الجمعة 5-1-2024وفيات الخميس 4-1-2024ممدوح عبد المهدي البلوش (أبو راشد) في ذمة اللهوفيات الأربعاء 3-1-2024