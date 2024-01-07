استشهاد نجل الصحفي وائل الدحدوح في قصف إسرائيلي بخان يونس

وطنا اليوم:استشهد ظهر اليوم الأحد، الصحفي حمزة نجل الزميل في قناة الجزيرة وائل الدحدوح، في قصف إسرائيلي استهدف صحفيين غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وكان قصف إسرائيلي استهدف سابقا عددا من أفراد عائلة مراسل الجزيرة -بمن فيهم زوجته وابنه وابنته وحفيدته- في منزل نزحوا إليه بمخيم النصيرات وسط القطاع، مما أدى إلى استشهادهم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، غاراتها وقصفها على عدة مناطق في قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في اليوم الـ93 من العدوان على القطاع المحاصر.