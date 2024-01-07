حماية المستهلك تطالب بتخفيض كميات خضار مصدرة للخارج

وطنا اليوم:طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك تخفيض الكميات التي يتم تصديرها من بعض انواع الخضار مثل البندورة والخيار والفلفل لحاجة السوق المحلي لها خاصة وأن اسعار هذه السلع بدأت بالارتفاع ، وهي سلع اساسية لا يمكن الاستغناء عنها.

وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية أن الجمعية تلقت شكاوى عديدة من المواطنين تتعلق بارتفاع اسعار بعض انواع الخضار مثل البندوره والخيار والبصل الاحمر والفلفل الاخضر بجميع انواعه نتيجة لعمليات التصدير التي تمت خلال الفترة الماضية بالرغم من حاجة السوق المحلي لها خاصة وانها سلع اساسية تحتاجها الاسر بشكل يومي.

وطالب الدكتور عبيدات وزارة الزراعة تكثيف الرقابة وضبط عمليات البيع التي تتم بطرق غير رسمية وبالتالي تكبيد خزينة الدولة خسائر مالية تذهب لغير مستحقيها من الرسوم المفروضة عليها، كما أن هذه العمليات الغير قانونية ستعمل على زيادة حلقات البيع من تاجر الى اخر وبالتالي سينعكس ذلك بشكل سلبي على السعر النهائي الذي سيدفعه المواطن الذي يعيش ظروف صعبة.

ودعا الدكتور عبيدات المواطنين الى التقنين من شراء هذه السلع والاكتفاء بشراء ما يحتاجونه لفترة قصيرة، خاصة وأن هذه السلع سريعة التلف ولا يمكن تخزينها لفترات طويلة من جهة وأن الشراء بكميات كبيرة سيزد من الطلب على حساب الكميات المعروضة وبالتالي سترتفع الاسعار من جهة أخرى.