إدراج سندات خزينة بقيمة مليار و525 مليون دينار في بورصة عمّان

وطنا اليوم:أعلنت بورصة عمّان، إدراج عدد من إصدارات سندات الخزينة عن العام الماضي 2023، وذلك اعتباراً من صباح غد الاثنين.

وبحسب تعميم للبورصة تبلغ قيمة هذه السندات مليار و525 مليون دينار، وبتواريخ استحقاق مختلفة.

وتعتبر سندات الخزينة أوراقا مالية ذات قيمة معينة، تلجأ الحكومات والشركات إليها للحصول على السيولة المالية لتغطية مشاريعها المستقبلية مقابل عوائد ربحية تُدفع للمشتري على المدى الطويل.