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بدء عمل عيادة القلب وتصوير الإيكو لمرضى القلب في مستشفى المفرق

منذ 4 ساعات
بدء عمل عيادة القلب وتصوير الإيكو لمرضى القلب في مستشفى المفرق

وطنا اليوم:بدأت عيادة القلب وتصوير الإيكو لمرضى القلب، الأحد، العمل لأول مرة في مستشفى المفرق الحكومي، وفق جدول عمل ليومين في الأسبوع.
وقال مدير مستشفى المفرق الحكومي عوض الخزاعلة، إن مرضى القلب الذين يراجعون المستشفى يقدر عددهم بقرابة 500 مريض شهريا، لافتا النظر إلى أن العيادة سوف تختصر عليهم الطريق لمراجعة المستشفيات التي يوجد فيها عيادات قلب في محافظات أخرى.
وأضاف الخزاعلة أن العيادة ستعمل على متابعة المرضى والعلاجات الشهرية لهم، وتشرف على المرضى المدخلين في المستشفى ومتابعتهم من خلال تقديم الفحوصات لهم والعلاجات اللازمة وفحص عضلة القلب


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