صناعة عمان تنظم زيارة لأعضاء منتدى شباب الأعمال الى مصنع مهنة

وطنا اليوم:نظمت غرفة صناعة عمان زيارة لأعضاء في منتدى شاب الأعمال الأردني، الى مصنع “مهنة”، بهدف تعريف أعضاء المنتدى بمدى التطور والجودة التي وصلتها الصناعة الأردنية.

رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير اكد اهمية تعريف المواطنين بمدى التزام المصانع الأردنية بمعايير الحودة والمقاييس المعتمدة محليا ودوليا، من خلال الاطلاع المباشر على عمليات الانتاج في هذه المصانع، ومدى التطور الذي شهدته صناعتنا الوطنية، التي تحرص على تشغيل الأردنيين، وخصوصا من ابناء المناطق التي تتواجد فيها هذه المصانع، مشيدا بحرص منتدى شباب الأعمال على التعاون مع الغرفة فيما يتعلق بدعم الصناعة الوطنية والاقتداء بقصص النجاح التي حققتها هذه الصناعات.

وشهدت الزيارة تقديم لمحة عن تأسيس مصنع “مهنة” من قبل الرئيسة التنفيذية للمصنع أمينة مرعى، حيث اوضحت ان “مهنة” هي شركة تعمل في مجال الابتكار المستدام في القطاعات الصناعية والبيئية والهندسية ، ويعمل بها حاليا 14 موظفا حاليا، وقد تم تأسيسها كشركة تصنيع ذات تأثير مجتمعي في عام ٢٠١٨، وتتمحور عمليات مهنة حول تنفيذ حلول مستدامة للقطاعات الصناعية والبيئية والهندسية، حيث تمكنت الشركة من ابتكار ماكينة Rebar PFT تستخدم في قطاع الانشاءات، وهي ابتكار سيحدث ثورة في القطاع الصناعي، وقد حصلت هذه الماكينة على براءة اختراع لهذه الماكينة التي جاءت بحث وتطوير من قبل فريق من المهندسين والفنيين الأردنيين ذوي المهارات العالية، واستغرق ابتكاءها حوالي عام كامل.

واضافت مرعي ان الابتكار في القطاع الصناعي يظل عاملاً رئيسياً للتقدم وللنمو الاقتصادي والتحول العالمي في العالم المعاصر، ووضع خريطة طريق نحو مستقبل صناعي أكثر استدامة واحترافية، مشيرة الى أن مصنع “مهنة” قد تعاون مع غرف الصناعة لتصميم برامج تدريب شاملة للفنيين العاملين في المصنع، من اجل تطوير قدراتهم، كما دعت الى زيادة تمثيل النساء في القطاع الصناعي في الأردن من اجل بناء القدرات في القطاع الصناعي، والاستفادة من القدرات الكامنة لدى النساء الأردنيات في العمل الصناعي.

يذكر أن منتدى شباب الأعمال الأردني تأسس عام 2017، وبشراكة استراتيجية مع غرفة صناعة عمان، بهدف ايجاد البيئة الأمثل لتمكين الشباب الأردني من خلال عقد ورشة ولقاءات وزيارات ميدانية لشركات ومصانع ناجحة، للاطلاع عليها والاستفادة من خبراتها، ويضم المنتدى في عضويته اكثر من 330 عضوا وعضوة.