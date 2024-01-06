بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

مندوباً عن الملك وولي العهد..العيسوي يعزي بني مصطفى والنسور وأبو رمان

منذ ساعة واحدة
مندوباً عن الملك وولي العهد..العيسوي يعزي بني مصطفى والنسور وأبو رمان

وطنا اليوم – مندوباُ عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي. اليوم السبت، واجب العزاء إلى عشيرة بني مصطفى بوفاة الحاجة سميحة علي بني مصطفى، والدة وزير التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، وإلى عشيرة النسور بوفاة قاضي محكمة التمييز ماجد شاهر العزب النسور، وإلى عشيرة أبو رمان بوفاة قاهر نجيب أبو رمان،

ونقل العيسوي، خلال زيارته لبيوت عزاء المرحومين، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المتوفين، ،سائلا الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:57

المجالي رئيسا و المسنات نائبا لرئيس فرع الكرك للحزب المدني الديمقراطي

20:50

الأردنية توضح حول امتحان الثقافة الوطنية

20:42

“فلسطين بوصلة الهاشميين والأردنيين وتاجها القدس الشريف ندوة حواريه ينظمها منتدى جبل عوف للثقافة

19:00

18:56

الميثاق الوطني: نتنياهو يريد توسيع الحرب لتخفيف الضغط الداخلي عن حكومة اليمين

17:14

كتب مصطفى عيروط.. الناعقون “المفترون”

16:48

 من أخبر “ليلى عبد اللطيف” بما سيكون ! .. بين المؤامرة و الكهانة عقيدة المؤمنين على المحك.

16:45

البطاينة يؤكد للتلفزيون الأردني: هناك حرباً حقيقية تخوضها قواتنا المسلحة على الحدود الشمالية والشرقية بالوكالة عن جميع العرب . فيديو

15:55

كلنا خلف الجيش في مواجهة عصابات تهريب المخدرات والاسلحة

15:50

الملتقى الثقافي للمكفوفين يشارك العالم بإحياء اليوم العالمي لطريقة برايل التي تصادف الرابع من كانون الثاني من كل عام

15:39

الصفدي : أقوياء بتحصين جبهتنا الداخلية والوقوف خلف قيادتنا وجيشنا وأجهزتنا الأمنية

15:37

حمّل تطبيق “أردني”.. وتعرّف على منتجات بلدك

وفيات
وفيات الجمعة 5-1-2024وفيات الخميس 4-1-2024ممدوح عبد المهدي البلوش (أبو راشد) في ذمة اللهوفيات الأربعاء 3-1-2024وفيات الثلاثاء 2-1-2024